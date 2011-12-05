З чим категорично не можна вживати каву

Учені попереджають, що кава у поєднанні з ліками може викликати важкі побічні ефекти для людського організму. Кава для більшості жителів планети стала незамінним продуктом щоденного раціону. У Америці кавою захоплюється більш як половина дорослого населення. Однією чашкою при цьому американці вже давно не обмежуються. Учені в черговий раз попереджають про зворотний «темний» бік напою, що бадьорить.

Кава, як виявилось, безпосередньо впливає на ступінь засвоєння людським організмом більшості сучасних лікарських препаратів. Напій, що бадьорить, здатний у декілька разів підсилити дію одних препаратів і уповільнити, а то і заблокувати дію інших ліків.

Найактивнішим компонентом кави є кофеїн, який в більшості випадків і взаємодіє з компонентами лікарських складів. Взаємодіючи з кавою, природа дії на організм людини повністю міняється у естрогенних препаратів, антидепресантів, препаратів для лікування остеопорозу і захворювань щитовидної залози.

Ще три роки тому учені проводили експерименти, що виявляють вплив кави на засвоєння тиреоїдного гормону. Добровольці приймали левотироксин і в той же час вживали до або після прийому ліків каву. За наслідками експерименту з`ясувалося, що кава на 55% понизила всмоктуваність препарату. Доведено було і те, що через кавуи погано засвоюється інгібітор кісткової резорбції. Алендронат, взаємодіючи з компонентами кави, всмоктується на 60% гірше. Учені також довели неблаготворний вплив кави на гормональний фон людини. Так, у жінок кава уповільнює циркуляцію естрогену в організмі.

Деякі лікарські препарати здатні навпаки підсилювати дію самої кави. Антибіотики, антидепресанти, оральні контрацептиви здатні заблокувати фермент, що відповідає за засвоєння кофеїну. Даний фермент відомий під назвою CYP1A2 . Заблокований фермент залишається в організмі довше. Так у жінок, що оберігаються оральними контрацептивами, кофеїн затримується на чотири години довше, ніж в організмі жінок, які не вживають протизаплідні пігулки.

newsland.ru