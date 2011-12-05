Більше риби - здоровіший мозок
10:17, 05 грудня 2011Зарубіжні новини
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Безпосередній зв`язок
Учені з Піттсбургу (США) встановили безпосередній зв`язок між наявністю в дієті риби і поліпшенням функціонування клітин мозку.
«Більше риби - це здоровий мозок і значне зменшення ризику захворіти хворобою Альцгеймера», мовиться в дослідженні.
В той же час учені попереджають про небезпеку вживання в їжу риби, яка містить токсини. «Така риба в меню, навпаки, веде до руйнування клітин мозку».
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