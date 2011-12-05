У Японії у районі АЕС "Фукусіма-1" сталися 2 землетруси

Два відчутних землетруси сталися поблизу японської префектури Фукусіма, де розташована аварійна АЕС "Фукусіма-1".

Уночі в районі Фукусіми відчувалися підземні поштовхи магнітудою 4,4. Епіцентр землетрусу знаходився в префектурі Міягі, а осередок залягав на глибині 50 км. Відчутні поштовхи було зафіксовано у п`яти префектурах, включаючи префектуру Фукусіма, передає ІТАР-ТАРС.

Слідом за цим землетрус магнітудою 5,1 стався у небезпечній близькості від префектури Фукусіма. Епіцентр землетрусу знаходився на схід від узбережжя, але через дуже малу глибину залягання - лише 10 км - сильні поштовхи відчувалися у 10 префектурах центрального японського острова Хонсю, включаючи Фукусіму.

За повідомленням національного метеорологічного управління Японії, загрози цунамі не виникло.

Компанія-оператор аварійної АЕС Tokyo Electric Power не повідомляла про якісь порушення у роботі станції. Про руйнування і потерпілих у результаті цих двох землетрусів інформації також не надходило, відзначає NEWSru.