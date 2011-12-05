Як не осліпнути?

Експерти з Великобританії визначили, що помірні фізичні тренування зменшують ймовірність розвитку глаукоми. Дана хвороба очей, що супроводжується збільшенням внутрішньоочного тиску, нерідко стає причиною виникнення сліпоти.

У інституті офтальмології в Лондоні було проведено дослідження, в якому взяли участь більш як 5000 осіб віком від 48 до 90 років. Проаналізувавши результати, виявили, що активний спосіб життя разом з помірними фізичними навантаженнями на 25% скорочують ризик розвитку глаукоми.

Результати даного дослідження доводять, ніскільки важлива заміна звичайного способу життя на активніший, відзначають учені. Експерти відзначили, що турботу про власні очі в літньому віці потрібно починати ще в дитинстві.

natural-medicine.ru