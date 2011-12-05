Чим корисна журавлина?

Журавлина має тонізуючу, освіжаючу, загальнозміцнюючу дію, підвищує розумову і фізичну працездатність. Ягоди журавлини призначають при гіпо- і авітамінозах С. Плоди і сік використовують як жарознижуючий засіб при малярії, бронхопневмонії, бронхоектатичній хворобі, крупозній пневмонії, легеневому туберкульозі і інших інфекційних захворюваннях. Журавлинний сік з медом приймають при кашлі, ангіні і ревматизмі, а розведений водою – при застудних захворюваннях. Водний настій ягід вживають і як протицинговий засіб.

Всю рослину використовують при порушеному обміні речовин і анемії. Журавлина знижує вміст протромбіну в крові, тому її рекомендують при тромбофлебіті. Журавлинний сік і морс мають сечогінну і бактерицидну дію, тому використовуються при лікуванні пієлонефриту, циститу і як засіб для попередження утворення каменів в нирках і сечовому міхурі. Завдяки високому вмісту флавоноїдів, журавлина підвищує міцність і еластичність стінок кровоносних судин, тому її рекомендують при атеросклерозі, гіпертонічній хворобі і інших захворюваннях, що характеризуються підвищеною проникністю і недостатньою міцністю стінок кровоносних судин. Ягоди журавлини можуть служити профілактичним засобом при злоякісних новоутвореннях.

Корисна журавлина і при глаукомі. Зовнішньо у вигляді кашки ягоди застосовують при пролежнях і в косметиці для видалення пігментних плям. Мазь з журавлини використовують при деяких шкірних захворюваннях (опіках, екземі, золотусі, ексудативних процесах). Вона зменшує запалення, підсушує мокнучі ділянки, має знеболюючу дію і обмежує нагноєння.

Сік журавлини використовують для обробки волосся при вошивості. При цьому через 15-20 хвилин після натирання волосся повністю віддаляються і гниди.

Журавлина протипоказана при гострих запальних процесах шлунку і кишечника, при виразці шлунку і 12-персної кишки.

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