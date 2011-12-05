Дослідники з гавайського університету прийшли до висновку, що пасивний стрес може бути заразним для оточуючих, як інфекційне захворювання, пише La Repubblica.

Вчені стверджують, що стрес передається організму безпосередньо від того, хто знаходиться поруч з вами, точно так само, як застуда. "Хоч би яким надмірним здавалося б це порівняння, саме так все і відбувається. Колеги по роботі з їхніми скаргами, незадоволені родичі, діти, що переживають через іспит, - все це впливає на настрій, а значить, зачіпає безпосередньо вашу нервову систему і психіку ", - пише видання.

Однак автори відзначають, що мова йде про пасивні стреси, і результати досліджень підтверджує його небезпека. "Стрес веде себе як хвороба: є первинний носій, і він інфікує інших, які тримають стрес в собі до тих пір, поки він не вибухне, заражаючи оточуючих", - говориться в статті.

Найчастіше цей феномен вражає жінок - залежно від того наскільки жінка емоційно сприйнятлива до страждань інших. Проблема полягає в тому, що якщо негативні емоції доводиться відчувати неодноразово, то вони присипляють здатність до опору і змушують заражену особистість сприймати їх як свої власні.

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