Кліщі почали кусатися і при морозній погоді

Житель Єкатеринбурга піддався атаці кліща при температурі повітря мінус 7 градусів Цельсія. Подібні випадки спостерігаються надзвичайно рідко.

Про незвичайний випадок журналістам розповіли в страховій компанії "Експрес-гарант", що оплатила лікування потерпілого. За даними фірми, чоловік 18 листопада вирушив на зимову рибалку. Для цього він надів спецодяг, в якому рибалив у вересні.

Повернувшись додому і роздягнувшись, рибалка побачив, що до нього присмоктався кліщ. Чоловік звернувся до травмпункту, де кліща витягли. Після цього потерпілому призначили ряд препаратів для профілактики інфекцій, які переносяться кліщами.

За спостереженнями лікарів, в останні роки збільшився період активності кліщів: їхні атаки спостерігаються з березня по жовтень.

medportal.ru