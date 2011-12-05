Дезінфекція води завдає шкоди здоров'ю

Дезінфекція води може бути шкідливою для здоров`я, стверджують вчені з Університету Іллінойсу.

Американські вчені опублікували дані, що вказують на клітинний механізм токсичності побічних продуктів знезаражувальних речовин. Дослідження, опубліковане в Environmental Science & Technology, вказує на широкі наслідки дезінфекції для здоров`я, включаючи виникнення неврологічних захворювань, наприклад, хвороби Альцгеймера.

"Звичайно, дезінфекція води - одне з найважливіших досягнень охорони здоров`я XX століття, і я не наполягаю, що питна вода знезаражена "заразить" вас Альцгеймером", - виправдовується Міхаель Пліва, професор генетики і провідний автор роботи.

Однак шкідливий вплив побічних продуктів дезінфекції, які додатково утворюються під час цього процесу, викликає побоювання, так як дослідники виявили їх токсичність.

В ході роботи вченим вдалося виявити більше 600 побічних продуктів знезаражувальних речовин. Хоча кілька з них відомі як токсичні, біологічна інформація про більшу частину з цих домішок просто відсутня. У списки Агентства із захисту навколишнього середовища входять лише 11 з них, зазначив Пліва.

У його лабораторії досліджували біологічний механізм, або клітинну мішень, яка відповідальна за токсичність другого за поширеністю в дезінфікованій воді побічного продукту - галогеноцтові кислоти.

Ці кислоти входять до числа основних побічних продуктів дезінфекції води хлором.

"Галогеноцтові кислоти визнані небезпечними близько 15 років тому, проте ми досі не знали механізму їх токсичності. Зараз, коли нам вдалося його вивчити, ми можемо по-новому подивитися на дані останніх років, які приписують їм роль в несприятливих результатах вагітності, різних типах раку і неврологічних розладах ", - відзначає автор роботи.

Він сподівається, що його роботи підштовхнуть, в свою чергу, діяльність учених, що займаються очищенням води, до розробки більш безпечних технологій дезінфекції, які не будуть давати такої кількості шкідливих домішок.

"Це досить просто. Щоб підвищити користь для здоров`я від дезінфікованої води, нам потрібно скоротити в ній вміст найбільш токсичних побічних продуктів. Якщо ми розуміє біологічні механізми їхньої роботи, ми можемо розробити і більш раціональні шляхи для дезінфекції води без побічних реакцій," - стверджує фахівець.

Своє нове дослідження фахівці присвятили трьом галогенооцтовим кислотам - йодоцтової, бромоцтової і хлороцтовоїуксусной. Після того, як перша гіпотеза - що ці кислоти безпосередньо ушкоджують ДНК - виявилася невірною, вчені зосередилися на їх взаємодії з нервовою системою, яка і виявилася основною мішенню токсиканту.

Йодоцтова кислота має здатність до зниження доступних кількостей поживних речовин і кисню в нейронах, інгібуючи один з ферментів - гліцеральдегід-3-фосфат дегідрогеназу ( GAPDH) - і викликає загибель нейронів: клітини більше не можуть виробляти АТФ і опиняються в стані окислювального стресу.

Ряд досліджень, в свою чергу, стверджують, що перебої в роботі GAPDH викликають виникнення ряду неврологічних захворювань, у тому числі хвороба Альцгеймера.

"Ми сподіваємося, що це дослідження допоможе галузі вивчення питної води далі рухатися в потрібному напрямку", - підсумовує Пліва.

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