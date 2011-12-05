Пастка, в яку потрапляють матері

Од­на з пас­ток в яку час­то по­трап­ля­ють матері - це самовпевненість, пи­ше у своїй книзі "Після трь­ох уже пізно" Ма­са­ру Ібука.

Ви­хо­дя­чи з найк­ра­щих намірів, ма­ти мо­же непомітно ста­ти дик­та­то­ром, весь час нав`язу­ю­чи дитині свою во­лю. Ця тенденція посилюється від то­го, що ма­ти ве­де відокремлений спосіб жит­тя в період до­гля­ду за ма­лю­ком.

Ма­ти не по­вин­на відчувати, що во­на од­на відповідає за ди­ти­ну, що все на­ван­та­жен­ня по до­гля­ду за не­мов­лям ле­жить тільки на ній. І не тільки чоловік по­ви­нен до­по­ма­га­ти їй, як­що мож­ли­во, а й дідусі та бабусі, щоб во­на мог­ла бра­ти участь в житті за по­ро­гом до­му.

Але го­лов­не - це весь час вчи­ти­ся у своєї ди­ти­ни, щоб не впас­ти в звич­ку ста­ви­ти­ся до неї зверхньо, ви­хо­дя­чи зі своїх влас­них по­нять і своїх влас­них по­треб.

"Всі ми ро­дом із ди­тинст­ва"

Я б навіть ска­зав, що "ди­ти­на - вчи­тель до­рос­ло­го". Це відноситься не тільки до ди­тинст­ва, але і до всьо­го жит­тя. Кож­но­му до­рос­ло­му є чо­му пов­чи­ти­ся у ди­ти­ни.

З давніх часів лю­ди­на праг­ну­ла пізнати са­му се­бе. Цьо­му бу­ли присвячені такі на­уки, як біологія, ме­ди­ци­на, психологія. Я не вва­жаю, що бать­ки повинні відвідувати кур­си з біології чи філософії, але і за­спо­ко­ю­ва­ти­ся на до­сяг­ну­то­му теж не слід, щоб не втра­ти­ти об`єктивність при оцінці своєї власної поведінки.

Та­кож важ­ли­во об`єктивно оцінювати поведінку і по­чут­тя своєї ди­ти­ни. При та­ко­му підході ма­ти бу­де постійно ро­би­ти відкриття, які до­по­мо­жуть їй у вихованні.

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