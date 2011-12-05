Пастка, в яку потрапляють матері
"Дитина - вчитель дорослого"
Одна з пасток в яку часто потрапляють матері - це самовпевненість, пише у своїй книзі "Після трьох уже пізно" Масару Ібука.
Виходячи з найкращих намірів, мати може непомітно стати диктатором, весь час нав`язуючи дитині свою волю. Ця тенденція посилюється від того, що мати веде відокремлений спосіб життя в період догляду за малюком.
Мати не повинна відчувати, що вона одна відповідає за дитину, що все навантаження по догляду за немовлям лежить тільки на ній. І не тільки чоловік повинен допомагати їй, якщо можливо, а й дідусі та бабусі, щоб вона могла брати участь в житті за порогом дому.
Але головне - це весь час вчитися у своєї дитини, щоб не впасти в звичку ставитися до неї зверхньо, виходячи зі своїх власних понять і своїх власних потреб.
"Всі ми родом із дитинства"
Я б навіть сказав, що "дитина - вчитель дорослого". Це відноситься не тільки до дитинства, але і до всього життя. Кожному дорослому є чому повчитися у дитини.
З давніх часів людина прагнула пізнати саму себе. Цьому були присвячені такі науки, як біологія, медицина, психологія. Я не вважаю, що батьки повинні відвідувати курси з біології чи філософії, але і заспокоюватися на досягнутому теж не слід, щоб не втратити об`єктивність при оцінці своєї власної поведінки.
Також важливо об`єктивно оцінювати поведінку і почуття своєї дитини. При такому підході мати буде постійно робити відкриття, які допоможуть їй у вихованні.