Жирна риба – запорука здорового серця і судин

Пальму першості у загальній захворюваності в Україні продовжують тримати серцево-судинні хвороби. Близько 30% усіх хворих в Україні маються саме ці недуги. Сьогодні в нашій державі спостерігається від’ємний приріст населення. Якщо говорити мовою цифр, то це приблизно 200 тис. смертей у рік. В основному українці помирають від серцево-судинних захворювань (65% усіх смертей). Щороку офіційно реєструється 60 тис. випадків інфаркту міокарда, а фактична цифра сягає 80 тис. осіб. Про це на прес-конференції у Києві сказав головний лікар Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова, кандидат медичних наук Сергій СІРОМАХА.

Чи не визначальну роль у поліпшенні здоров’я серця та судин відіграє правильна система харчування людини.

За словами київського лікаря-дієтолога з 26-річним стажем Світлани ФУС, кожна людина має зрозуміти, що правильно харчуватися досить просто. Не треба нічого вигадувати, варто лише взяти за взірець схему збалансованого харчування і підігнати під неї свій раціон. Найвідоміша схема збалансованого харчування, розроблена дієтологами США, має вигляд піраміди. В основі піраміди – злакові. Вище йдуть овічі та фрукти. Менше, відповідно піраміди, слід споживати білків – риби (найбільша кількість серед білків), м’яса, молочних продуктів. Верхівку харчової піраміди становлять тваринні жири, цукор, кондитерські вироби, тобто їх споживати слід в дуже малих кількостях.

Пізніше американську піраміду раціонального харчування дещо підкоригували. Оскільки сучасна людина мало рухається, то велика кількість злакових зумовлює ожиріння. Тому кількість злакових теж треба зменшити у своєму раціоні – на користь овочів та фруктів.

Як бачимо, в основі піраміди правильного харчування не лежать солодкі булки, шоколадні батончики, хот-доги, гамбургери, піцци тощо, підкреслила лікар-дієтолог. А якраз усе це сьогодні становить базову основу харчування нашої нації. Ситуація ще більше ускладнюється тим, що в нашій державі відсутня пропаганда здорового харчування, немає державної ідеології в цьому напрямі.

За приклад профілактичної роботи у напрямі попередження хвороб серця та судин можна взяти досвід Норвегії, яка вкотре посіла І місце за якістю життя. Порівняймо українську статистику з норвезькою. Норвегія посідає одне з перших місць у світі за тривалістю життя, особливо вона зросла за останні 100 років. У Норвегії смерті від серцево-судинних хвороб становлять лише 36% від загальної смертності (порівняймо з українською статистикою).

Значну роль у цьому відіграє той факт, що у Норвегії споживають значну кількість жирної риби, багатої на Омега-3 поліненасичені жирні кислоти. Норвежці їдять рибу до 6-ти разів на тиждень.