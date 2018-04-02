Як запобігти застуді і зміцнити імунітет природними засобами

Застуда - це не власне захворювання верхніх дихальних шляхів, а місце боротьби організму з різними патогенами. Безумовно виконавці - різноманітні вірусно-бактерійні групи, але причина виникнення конфлікту часто знаходиться абсолютно в іншому місці. Саме тому горезвісне ГРЗ або ГРВІ найчастіше вибивають з робочого графіку, активно змагаючись з харчовими отруєннями.

Найчастіше застуда виникає при загальному або місцевому переохолодженні, оскільки шкіра і легені спільно беруть участь в системі охолодження організму. При цьому в звичайних умовах провідну роль виконує шкіра, а органи дихання - допоміжну.

Якщо на шкіру подіяти холодом - спочатку виникає спазм судин і шкіра блідне. Якщо ж досягли відчуття ознобу (стійкого спазму судин шкіри) - то основне навантаження по терморегуляції припадає на органи дихання. Посилене випаровування рідини з поверхні легенів приводить до місцевого переохолодження, спазму судин і зниження місцевого імунітету. А ще в позаминулому столітті Луї Пастер про мікроби говорив, що якби ми їх бачили в повітрі - то нічого окрім них не бачили б. У 1 мл міського повітря - близько 1 млн. мікробів, не рахуючи вірусів. І яка щаслива компанія бактерій і вірусів в такий організм потрапила - така клінічна картина захворювання і виникне - від ларингіту до трахеобронхіту. Чи буде це аденовірус, парагрип, грип або пташиний грип - залежить від випадку. Якщо переохолодження виникне на тлі дефіциту води (ну не любить більшість населення регулярно вживати рідину) - слиз, що утворюється, буде більш в`язким, може перекрити бронхи і викликати ускладнення у вигляді пневмонії.

Банальне ходіння по калюжах і потрапляння в струмінь протягу сьогодні з успіхом витісняють неправильно настроєні кондиціонери. У діапазоні теплового комфорту 18-24 С їх намагаються встановити на нижній межі, тоді як оптимально було б настроювати за верхньою - на 25-26 С і не прагнути зробити повітря сухим, оскільки сухе повітря швидше підсушить слиз в дихальних шляхах і пневмонія стане ще реальнішою. Джерело переохолодження не важливе - важливий проміжний результат - спазм судин шкіри і як наслідок - мікробно-вірусний шабаш в органах дихання.

Проте явища "застуди" можуть бути і від інших причин. Одна з них - зловживання алкоголем. Алкоголь вражає печінку, вона менше фільтрує токсини, останні з кишківника в значніших кількостях потрапляють до легенів, де і знижують імунітет. В результаті з`являються виділення, що нагадують застудні, але вони проходять самостійно через 1-2 дні. Якщо не було повтору. Особливого лікування можна не проводити, але необхідне шанобливе ставлення до печінки і специфічна допомога. Найпростіше - вживати холодець, але в гарячому вигляді. Готувати обов`язково з овочами, які необхідно після закінчення приготування викинути.

Якщо потрапили у осередок інфекції. Пришли в гості або на роботу, а там хворий. Ну не псувати ж стосунки із-за такої "дрібниці". Вірогідність захворювання знижується, якщо організм знає про вітамін А і періодично (бажано заздалегідь) одержує страви з рослин, що його містять (морква, кабачки, гарбуз, помідори, абрикоси, персики, обліпиха, солодкий перець і т.п.). Причому знає не з чуток або по натюрмортах, а в реальному вигляді. Вітамін А підсилює утворення на всіх слизових оболонках антитіл, що знерухомлюють багато вірусів і бактерії ще на дальніх підступах до організму.

Якщо потрапили під прес стресів. Гормони, що виділяються з надниркових залоз під час стресу, пригнічують імунітет і явища застуди спочатку як би зникають, але можуть виникнути через 3-4 дні. Особливо несприятливо, якщо через 3-4 дні після стресу виникають інші провокуючі чинники. Часті стреси не дають можливості виявитися багатьом захворюванням, у тому числі і застудним. Зате, коли імунна система повністю виснажується - виникають дуже серйозні проблеми і важкі захворювання. Тому необхідно пам`ятати індійський вислів, що тільки нетямущий сердиться, а мудрий - розуміє причини проблем. І своєчасно їх вирішує.

Простуда без очевидної причини. Виникає на рівному місці за наявності дисбактеріозу в кишківнику, глистових або паразитарних інвазій. Результат - від банального ГРЗ до туберкульозу легенів.

Якщо організм втратив тепло - необхідно повернути боржок. Тоді все може закінчитися, так і не почавшись. Шляхи різні. Якщо хвороба заскочила на роботі - декілька склянок гарячого зеленого чаю врятують ситуацію, якщо вони Вас довели до рясного поту. Якщо Ви не гіпертонік - додайте сік 1/2 лимона. І не слід намагатися стримувати потовиділення антиперспірантами - у великій кількості піт і сприяє лікуванню. Відносно здоровий організм проводить піт без запаху (відповідно одночасно проводиться тест на загальне здоров`я). Запах з`явиться лише через декілька годин - це результат роботи бактерій. Тому гарячий душ (якщо Ви не гіпотонік - то гаряча ванна) після роботи довершать справа. На смак до чаю під час заварювання (а не в готовий чай!) додати мед або цукор.

"Чоловічий" спосіб швидкої боротьби з переохолодженням - це 100 г (не більше) горілки і кавова ложка меленого чорного перцю. Екстремали приймають з червоним. Але цього не варто робити, якщо в анамнезі є виразкова хвороба шлунку, дванадцятипалої кишки або часто турбує гастрит, гастродуоденіт.

"Жіночий" спосіб - 100-200 мл сухого або напівсухого вина нагрівати до кипіння з 1ч -1ст.л. цукру, щіпкою меленої кориці, кардамона, гвоздики. Приймати в гарячому вигляді. Підійде і підігріте пиво, і гарячий сік з апельсина або грейпфрута, доведений до кипіння будь-яким способом.

Лимони. Кисле середовище несприятливе для більшості патогенних бактерій і вірусів. Тому підкисляйте лимонним соком чай або звичайну воду при регулярному застосуванні – це надійний натуральний щит. Але велика кількість кислот, що виділяються через нирки, може порушувати їх функції, тому не більш 3-х лимонів на добу. Якщо зловживати регулярно - в нирках можуть відкладатися камені. І не прагніть повністю оцінити букет смакових відчуттів, а то з часом залишитеся без власних зубів.

Журавлинний морс - допоможе припинити застудні явища на самому початку, особливо якщо серед причин застуди не можна виключити проблеми печінки, нирок і кишківника. З 1 склянки ягід журавлини віджати сік, в закритому посуді поставити в холодильник. До м`якоті на смак додати 1-2 ст.л. цукру або меду, 300-400 мл води і томити на малому вогні 30-40 хвилин, додати сік і приймати в гарячому вигляді 1-2 рази на добу до закінчення захворювання.

Відвар плодів шипшини, розведений у воді відвар обліпихи, чорної смородини допоможуть в профілактиці і лікуванні застуди. Велика кількість аскорбінової кислоти, що міститься в них, швидко обірве прояви простуди, що починається. Але у випадку, якщо під очима макіяж не приховує сині круги. У такому разі все може закінчитися судинним кризом і падінням артеріального тиску. Як мінімум обійдетеся головним болем.

Чорна смородина, вишня в помірних дозах за рахунок оптимального поєднання вітамінів С і Р стабілізують запальний процес і не дадуть йому розповсюдитися. А органічні кислоти м`яко і ненав`язливо нагадають мікрофлорі в сечостатевій системі, хто в цьому організмі господар. Прийом при необхідності роботи в офісі допоможе зменшити ускладнення застуди, що починається, або повністю їм запобігти. Якщо прийматися будуть у великих кількостях - знову дивимося в дзеркало на колір шкіри під очима.

Мед. Сам по собі, а особливо в комбінації з іншими лікувальними засобами під час застуди має істотну лікувальну дію. Один лише його прийом з гарячою водою допомагає підсилити потовиділення і природним чином дещо понизити температуру. Прийом меду протягом дня забезпечує організм енергією. Якщо необхідно підсилити функції печінки - використовуйте гречаний мед, нирок - мед з акації, підкріпити імунітет - гірський або з різнотрав`я, підсилити потогінний ефект - не липовий мед, а мед з липи.

Якщо простуда зазвичай починається з болю в горлі, особливо при видалених гландах, допоможе такий спосіб. 1 ч.л. рідкого меду (якщо зацукрувався - злегка розігріти) розмазати тонким шаром по мілкій тарілці. Тримаючи тарілку перед собою злизувати мед, прагнучи максимально висовувати язик з рота. Після зникнення смаку меду в роті робити наступний рух язиком. Коли тарілка стане чистою, у області горла значно посилиться місцевий імунітет. При регулярному застосуванні бактерії від Вас поступово відстануть. Такий спосіб допоможе і при катаральній ангіні, і при тонзиліті, у тому числі і у стадії субкомпенсації. І хірург перестане наполягати на операції по видаленню мигдалин. Як гланд, так і аденоїдів.

Якщо нічого не немає під рукою - підійде чай з липою, ромашкою, чабрецом, материнкою і т.п. Заварювати 5-7 хв. в щільно закритому посуді, накритому щільною тканиною для збереження тепла. Приймати в гарячому вигляді 2-3 стакани поспіль до рясного потовиділення. Липою краще не користуватися, якщо у кровних родичів є подагра, ромашкою - при дискінезії жовчовивідних шляхів за гіпотонічним типом, схильності до гіпотонії, чабрець і материнка небажані перед і під час місячних.

Як не парадоксально, застуду вірусного походження може припинити відро крижаної води (коли температура тільки починає підніматися). Після чого тіло інтенсивне розтерти до червоного, пацієнта укласти в тепле ліжко, укутати і відпоювати гарячим чаєм з калиною-малиною, липовим цвітом. Але обливати можна, якщо немає синіх кіл під очима.

Вибираючи спосіб лікування при застуді, необхідно врахувати декілька моментів. Чи виникла застуда на голому місці, тобто в організм потрапили нові бактерії або віруси? Або відбулася активізація вже знайомих Вашій імунній системі мікроорганізмів або вірусів? Якщо це другий випадок - лікувати необхідно відразу. Якщо перший - у Вас є вибір, якщо Ви пам`ятаєте просте правило, що лікована застуда завершується всього за тиждень, а нелікована проходить за цілих 7 днів. Вибір - за Вами.

У будь-якому випадку кінцевий результат залежить від того, як впливали лікувальні засоби на стан імунітету. Якщо йому не заважати, проводити застуду в теплі, підтримувати організм гарячими напоями, не пригнічувати імунітет - все буде більш прогнозовано. Якщо заважати, особливо введенням хімічних речовин - добавка за кожну застуду декількох років до біологічного віку скоро приведе молоду людину до пенсійного віку. Якщо не викличе значних ускладнень і не приведе до незворотного результату відразу.

Головне - забезпечити активність імунітету. Тільки завдяки напруженій і непомітній роботі бійців цього невидимого фронту людина може знаходитися в достатньо агресивному мікробно-вірусному і токсичному оточенні. І не хворіти.

По-перше, необхідно підтримувати чистоту всередині організму. Причому не тільки і не стільки на шкірі (це менше 0,5% поверхні, через яку людина контактує з навколишнім середовищем), скільки в органах дихання (ще близько 5-7%) і травлення (більше 90% контактуючої з навколишнім середовищем поверхні). Якщо віруси частіше потрапляють через органи дихання, то найбільш сприятливі умови для розмноження мікроорганізмів створені саме в ШКТ.

Що потрібно - завчасно видалити паразитів з кишківника, усунути дисбактеріоз і 4-5 разів на день вживати невеликими кількостями жирні страви.

В швидкому очищенні організму і підготовці до будь-яких несподіванок допоможе курс прийому БАД, після чого можна перейти на м`якші сорбенти.

По-друге, слід активізувати роботу печінки, прийнявши курс засобів з гепатопротекторною активністю. Печінка не тільки очищає кров, але і сприяє накопиченню багатьох вітамінів, макро- і мікроелементів, необхідних для активного імунітету. Від неї ж залежить і вироблення антитіл, ефективність імунітету після введення вакцин.

По-третє, поступово збільшити до фізіологічно обгрунтованої вікової норми кількість рідини за рахунок соків, компотів, узваров, овочевих супів, чаю. Це дозволить не тільки очистити організм, але і покращити фігуру до зимових свят.

По-четверте, насичувати організм вітамінами, макро- і мікроелементами. Але не традиційним вітаміном С, підвищені дози якого викликають зворотній результат - через подразнення надниркових залоз і викид в кров гормонів стресу пригнічують імунітет. Та ще і створюють проблеми. Тільки прийом вітаміну С у фізіологічних кількостях (100-150 міліграм на добу з урахуванням його наявності в продуктах харчування) та ще в комбінації з вітаміном Р дає судиннозміцнюючий ефект і оптимізує обмін речовин і імунітет. Тому так корисна склянка зеленого чаю з лимоном вранці, незважаючи на відсутність вираженого аромату і кольору. Ще кращого ефекту можна досягти, приймаючи продукти з вітаміном А або його провітамінами: печінку, яйця (у тому числі і риб`ячі у вигляді ікри), молочні продукти, моркву, гарбуз, буряк, персики, абрикоси, помідори, часник, цибулю і т.п. Вітамін А сприяє не тільки виробленню секретів на всіх слизових оболонках, змиваючи з них віруси і бактерії, але і одночасно знерухомлює будь-які хвороботворні організми..

Насиченню раціону вітамінами сприятиме регулярний прийом антиоксидантів рослинного походження, що забезпечують організм не тільки вітамінами, але і мікроелементами.

Можна зіграти в російську рулетку і поприймати адаптогени - настоянки женьшеню, лимонника, ехінацеї і т.п. Їх дія мало відрізняється від прийому вітаміну С у великих дозах. Ефективна доза і ритм прийому залежить від багатьох чинників: статі, віку, типу нервової системи, стану організму у момент прийому і т.п. Традиційне призначення "по 30 крапель 3 рази в день" частого створює ще один стрес в організмі. А коли можливості надниркових залоз виснажаться, виникають серйозні хвороби.Не раджу починати прийом адаптогенів гіпотонікам і тим, у кого сині кола під очима.

Борис СКАЧКО, лікар, фітотерапевт, автор 20 книг і брошур, більше 200 популярних і 40 наукових статей з фітотерапії, здоровому способу життя