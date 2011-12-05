На "Фукусімі" стався витік 45 тонн радіоактивної води

Співробітники атомної станції "Фукусіма-1" виявили витік 45 тонн радіоактивної води, повідомляє в понеділок американський телеканал Сі-Ен-Ен.

Витік води було зафіксовано ще напередодні вранці в будівлі, де розташовані пристрої для очищення від радіації.

Як повідомляє керуюча цієї АЕС компанія Tokyo Electric Power Company, витік води вдалося зупинити шляхом укладання мішків з піском навколо тріщини, яка утворилася в бетонній стіні будівлі.

Нагадаємо, вночі в районі Фукусіми відчувалися підземні поштовхи магнітудою 4,4. Епіцентр землетрус зафіксовано в префектурі Міягі, а вогнище залягало на глибині 50 км. Відчутні поштовхи були зафіксовані в п`яти префектурах, зокрема і в префектурі Фукусіма.

Услід за тим землетрус магнітудою 5,1 стався в небезпечній близькості від префектури Фукусіма. Епіцентр землетрусу був на схід від узбережжя, але через украй малу глибину залягання - лише 10 км - сильні поштовхи відчувалися в десяти префектурах центрального японського острова Хонсю, включаючи Фукусіму.

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