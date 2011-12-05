Найбільший в Словаччині страйк лікарів завершився компромісом

Найбільший в історії Словаччини страйк лікарів завершився у суботу досягненням компромісу.

Як передає Deutsche Welle, медики протестували через низьку оплату їхньої праці. Упродовж тижня в країні панував надзвичайний стан.

Уряд Словаччини ще у вівторок оголосив надзвичайний стан, щоб під загрозою штрафних санкцій змусити лікарів повернутися на свої робочі місця. Близько 2,5 тисяч із загалом 7 тисяч лікарів демонстративно поклали заяви про звільнення з роботи наприкінці листопада, протестуючи проти низької платні та поганих умов праці. Це поставило медичну систему Словаччини на межу катастрофи, зазначає агентство DPA. Масово скасовували проведення операцій, обслуговування пацієнтів у лікарнях звелося до мінімуму.

На переговорах, які почалися у п`ятницю, а завершилися лише у суботу під ранок, з’явився компроміс. Уряд та профспілки медиків домовилися про збільшення зарплат у три етапи від початку 2012 року.

«Ми вважаємо такий компроміс справедливим»,- заявила прем`єр-міністр Івета РАДІЧОВА після підписання меморандуму. Відділи кадрів лікарень зобов’язали видати працівникам нові контракти з відповідними змінами.

Водночас профспілка медиків закликала колег зачекати, доки трудові угоди будуть ретельно вивчені юристами. Вони хочуть переконатися, що підвищення зарплат справді буде закріплено на папері.

«Надзвичайна ситуація триває: один за всіх, всі – за одного!» - сказано у заяві профспілки.

Словацькі лікарі досі заробляли, включно з преміями, в середньому 1600 євро на місяць. Вони вимагали підвищення на 700 євро, тоді як уряд пропонував лише 300 євро. За домовленістю, рівень зарплати має досягти компромісного для обох сторін показника наприкінці третьої фази підвищення, тобто під кінець 2013 року.