Пенсійний вік в Італії підвищать до 66 років

Пенсійний вік в Італії буде підвищено до 66 років. Як повідомляє Reuters, це передбачає план скорочення дефіциту державного бюджету на 30 мільярдів євро, представлений 5 грудня прем`єр-міністром Італії Маріо МОНТІ.

Для жінок пенсійний вік буде підвищено поступово: з 2012 року до 62 років, а з 2018 року - до 66, а для чоловіків - відразу до 66. До цього громадяни країни йшли на пенсію в 60 років.

Окрім збільшення пенсійного віку, в рамках антикризового плану будуть підвищені податки на додану вартість і майно. Також планується підвищити збори з предметів розкоші, таких як яхти і особняки. Сума економії становитиме близько 1,5 відсотка від державного боргу країни в 1,9 трильйона євро. М.МОНТІ відзначив, що близько десяти мільярдів із заощаджених коштів буде спрямовано в економіку як допомога компаніям країни, що перебувають в кризі.

За словами М.МОНТІ, запропоновані заходи повинні позитивно позначитися не тільки на економіці Італії, а й зміцнити курс євро, відзначає The Wall Street Journal. Італійський прем`єр попередив, що економія може призвести до уповільнення темпів зростання ВВП країни впродовж наступного року. У 2012 році внутрішній продукт має збільшитися на 0,4-0,5 відсотка.

На тлі заяв прем`єр-міністра італійський фондовий ринок відкрився зростанням в 2,02 відсотка. Інвестори сподіваються, що перехід Італії на режим економії дозволить стабілізувати ситуацію на торгових майданчиках в Європі.

В даний час Італія є найбільшою країною - боржником Європи з обсягами державного боргу в 120 відсотків ВВП, відзначає Лента.ру. Інші країни єврозони, зокрема, Німеччина і Франція, неодноразово закликали Італію зменшити державний борг. 12 листопада парламент Італії вже прийняв антикризовий план, який передбачає приватизацію державної власності на суму більш як 15 мільярдів євро.

Наприкінці листопада вартість запозичень для Італії наблизилася до критичної. На торгах 25 листопада дохідність дворічних італійських облігацій зросла до рекордного рівня - 7,8 відсотка. Висока дохідність боргових паперів говорить про невпевненість інвесторів у платоспроможності країни в майбутньому.