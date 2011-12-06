Жінка за кермом - до розлучення

Зняття заборони на водіння машин для жінок в Саудівській Аравії призведе до втрати цнотливості, зростання проституції, порнографії, гомосексуальності та розлучень. Такий висновок міститься в доповіді, поданій на розгляд консультативної асамблеї - Меджлісу аш-Шури.

Незважаючи на відсутність формальної заборони водити автомобіль, помічених за кермом саудівських жінок піддають арешту. Активістки жіночого руху неодноразово організовували громадські кампанії із закликом припинити цю практику. Щоразу вони отримували широкий міжнародний резонанс.

Король Абдулла, який проводить обережну політику реформ, поставив це питання перед консультативним органом - у зв`язку з чим і з`явився доповідь. Одна з активісток руху за скасування заборони в інтерв`ю Бі-бі-сі назвала представлений документ "повним божевіллям".