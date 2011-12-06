Без пліток люди померли б?

Науковці довели, що плітки дуже корисні для здоров`я – вони підвищують рівень позитивних гормонів, позбавляють стресу й тривоги.

Згідно з даними дослідження, проведеного однією з косметичних компаній, 85% жінок отримають задоволення від пліткування. Причому для кожної десятої жінки зберегти чийсь секрет буде надто важко, передає ТСН з посиланням на The Telegraph.

"Обговорення пліток сприяє підвищенню рівня позитивних гормонів, таких як серотонін, зменшуючи відчуття стресу та тривоги", - сказав психолог Колін Гілл.

За його словами, під час обміну оповідками, ми відчуваємо цікавість до того, що має розказати нам співрозмовник, і він, у свою чергу, відчуває те саме.

На думку науковця, саме цей зв`язок, що виникає між нами, й змушує нас почуватися щасливішими.

"Плітки часто супроводжуються чималою кількістю сміху, що сприяє утворенню всіх "щасливих" речовин у нашому мозкові, й навіть дає нам щось на кшталт м`язового тренування", - додав психолог.

Він також додав, що плітки – це необхідна частина людського життя. "99% того, про що спілкуються люди, стосується інших людей. Без цього ми б померли", - додав Гілл.

Водночас дослідники із Гарвардського університету порівняли людське пліткування зі звичкою мавп шукати одне в одного бліх.

На їхню думку, обговорюючи інших, ми збираємо корисну інформацію про людські риси характеру та поведінку, немовби захищаючи себе й тим самим робимо можливим своє існування у великій групі.

А ось австралійські науковці радять знімати стрес вітамінами. Особливий помічник у цій справі - вітамін В.

Зазначимо, що іноді плітки не тільки не йдуть на користь, а й сильно шкодять. Так, одну молоду людину позбавили життя через плітки. Дівчина разом із новим кавалером відправила на той світ свого колишнього коханого. Причина проста - той начебто поширював про неї плітки.