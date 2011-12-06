Цибуля - омолоджуючий засіб

Провівши вивчення корисних властивостей цибулі, дослідники були немало здивовані результатами. Виявляється, лук здатний уповільнювати процеси старіння.

Потрапляючи в кров, активні сірчані сполуки у складі цибулі омолоджують клітини мозку, що відповідають за емоції і пам`ять.

Раніше було відомо, що цибуля не тільки додає пікантного смаку стравам, але і зміцнює імунітет, загоює, дезинфікує, лікує від інфекцій, причому вітаміни в ньому зберігаються на 70 відсотків навіть після теплової обробки.

Нагадаємо, що недавно дослідження, що проводилися ученими з Франції серед жінок, показали, що споживання часнику і цибулі веде до зниження захворюваності на рак грудей.

epochtimes.com.ua