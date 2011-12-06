Цибуля - омолоджуючий засіб
10:04, 06 грудня 2011Зарубіжні новини
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Не тільки додає пікантного смаку
Провівши вивчення корисних властивостей цибулі, дослідники були немало здивовані результатами. Виявляється, лук здатний уповільнювати процеси старіння.
Потрапляючи в кров, активні сірчані сполуки у складі цибулі омолоджують клітини мозку, що відповідають за емоції і пам`ять.
Раніше було відомо, що цибуля не тільки додає пікантного смаку стравам, але і зміцнює імунітет, загоює, дезинфікує, лікує від інфекцій, причому вітаміни в ньому зберігаються на 70 відсотків навіть після теплової обробки.
Нагадаємо, що недавно дослідження, що проводилися ученими з Франції серед жінок, показали, що споживання часнику і цибулі веде до зниження захворюваності на рак грудей.
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