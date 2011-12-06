Який тип нервової системи у вашої дитини?

Пси­хо­ло­ги виділяють чо­ти­ри тем­пе­ра­мен­ти: хо­ле­рич­ний, сангвінічний, флег­ма­тич­ний і меланхолійний.

Од­нак у чис­то­му вигляді тем­пе­ра­мент зустрічається вкрай рідко. Найчастіше, в кожній дитині зустрічаються ри­си різних типів і го­во­ри­ти мож­на ли­ше про пе­ре­ва­жан­ня тих чи інших рис.

Властивості нервової сис­те­ми - си­ла, рухливість, врівноваженість - до­сить чітко про­яв­ля­ють­ся в зовнішньому поводженні.

Діти з силь­ним ти­пом нервової сис­те­ми мо­жуть відносно дов­го і на­пру­же­но пра­цю­ва­ти або гра­ти. У них, як пра­ви­ло, ви­со­кий емоційний то­нус, стійка - в ме­жах вікових мож­ли­вос­тей - ува­га, гар­на здатність орієнтуватися в незвичній ситуації. Ці діти мо­жуть порівняно швид­ко пе­ре­клю­ча­ти­ся на но­вий вид діяльності, у них ви­со­кий темп і інтенсивність ро­бо­ти.

Діти зі слаб­ким ти­пом нервової сис­те­ми, на­впа­ки, частіше мляві, уповільнені у всіх діях. Во­ни повільно вклю­ча­ють­ся в ро­бо­ту, дов­го пе­ре­клю­ча­ють­ся і відновлюються. Во­ни пра­цю­ють повільно, темп та інтенсивність та­кож невисокі.

Слабкість та інертність нервової сис­те­ми мо­жуть бу­ти спад­ко­ви­ми, але їх при­чи­ною мо­же бу­ти і по­га­ний стан здо­ров`я, і пе­рев­то­ма, і емоційні стре­си.

dytyna.info