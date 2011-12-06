Який тип нервової системи у вашої дитини?
Сила, рухливість, врівноваженість
Психологи виділяють чотири темпераменти: холеричний, сангвінічний, флегматичний і меланхолійний.
Однак у чистому вигляді темперамент зустрічається вкрай рідко. Найчастіше, в кожній дитині зустрічаються риси різних типів і говорити можна лише про переважання тих чи інших рис.
Властивості нервової системи - сила, рухливість, врівноваженість - досить чітко проявляються в зовнішньому поводженні.
Діти з сильним типом нервової системи можуть відносно довго і напружено працювати або грати. У них, як правило, високий емоційний тонус, стійка - в межах вікових можливостей - увага, гарна здатність орієнтуватися в незвичній ситуації. Ці діти можуть порівняно швидко переключатися на новий вид діяльності, у них високий темп і інтенсивність роботи.
Діти зі слабким типом нервової системи, навпаки, частіше мляві, уповільнені у всіх діях. Вони повільно включаються в роботу, довго переключаються і відновлюються. Вони працюють повільно, темп та інтенсивність також невисокі.
Слабкість та інертність нервової системи можуть бути спадковими, але їх причиною може бути і поганий стан здоров`я, і перевтома, і емоційні стреси.