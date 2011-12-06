Сир моцарела продовжує життя

Моцарела - це один з головних секретів довголіття італійців, ідеальний для тих, хто піклується про своє здоров`я і красу.

За наслідками досліджень визнано, що моцарела багата на вітамін "A", який корисний для шкіри і очей, вітаміни групи "B", такі необхідні для вироблення енергії і підтримки здоров`я нервової системи, а також на вітамін "D", що благотворно впливає на кісткову тканину. У ній також містяться полісахариди, амінокислоти і такі мікроелементи, як цинк, магній, кальцій, залізо.

Моцарела - справжній продукт "з тонкою талією", адже в ньому міститься лише 300 ккал на 100 г!

У Італії цей ніжний сир зі свіжим смаком надзвичайно популярний - він використовується для приготування піци, салатів, запіканок.

На батьківщині моцарели, в Кампаньє, на кожного жителя в рік доводиться 27 кг цього сиру.

Найкориснішою моцарелою вважається та, термін придатності якої складає не більше 10 днів, і готується вона тільки зі свіжого молока, з іншого моццарела просто не вийде.

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