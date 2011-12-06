Потреба людей у сні пов'язана з генами - учені

Учені з’ясували, що потреба людей у сні пов`язана з їх генами.

За даними дослідників, носіям гена ABCC9 треба майже на 30 хвилини більше сну щоночі, ніж людям з іншими генами, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Учені вважають, що ця потреба у сні не корелює зі зміною пори року і кількістю денного світла.

Дослідження проводилося в Європі і виявило, що майже 25% тих, кого досліджували, є носіями гена ABCC9.

Німецькі і британські учені вважають, що отримання цих результатів дуже важливе, оскільки нестача сну може призвести до безлічі проблем зі здоров`ям, включаючи ожиріння і хвороби серця.