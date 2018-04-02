Як відучити себе заїдати стрес

Багатьом знайомий стан, коли з кожним шматочком тістечка чарівним чином випаровується поганий настрій, а світ стає яскравішим і веселішим. Подібні пристрасті мають властивість перетворюватися на ритуал, а потім і в звичку. Одна справа, коли, зжерши плитку шоколаду, весела співробітниця заявляє, що вона шоколадозалежна. Справжню ж залежність від їжі оточуючі не показують: її соромляться і ретельно приховують. Звідки ростуть ноги у патологічної пристрасті до їжі, дізнавалася кореспондент SHE.

Обережно: звір небезпечний!

За великим рахунком наше біологічне існування залежить від їжі, і в цьому немає нічого поганого. Так само, втім, як у випадках рідкісних надмірностей. «Всі ми періодично вживаємо алкоголь, іноді навіть можемо переборщити, проте це не означає, що ми при цьому стаємо алкоголіками і п`яницями», - проводить аналогію Олексій Марков, лікар-психотерапевт, к.м.н., керівник центру зниження ваги «Борменталь». Він відзначає далі, що залежністю можна називати лише стан, що супроводжується непереборним вабленням до хімічної речовини, продукту, а також соціальною дезадаптацією.

На думку Варвари Лещинської, фахівця із зниження ваги Академічного психосоматичного центру, харчова залежність - це не хвороба, а надмірна зацикленість на їжі. Вона реалізується в декількох типах поведінки зі своїми причинами.

Емоціогенна харчова поведінка: «голод розуму» і «голод серця»

Споживання їжі - найбільш звичний спосіб зняття емоційної напруги. Недолік інформації, емоцій або їжі ми завжди відчуваємо як голод, але не завжди визначаємо, який саме. Тобто це голод в значенні «Брак чогось важливого».

До нього особливо схильні люди з низькими показниками так званого емоційного інтелекту - коли людина не уміє виокремлювати із загального потоку стану свої окремі емоції і відчуття. У таких людей неприємності з душею і тілом виливаються в один суцільний рівень дискомфорту, який вони нерідко усувають за допомогою їжі.

Типовий «голод серця» - це коли жінка, що досягає успіху на роботі, не може реалізуватися в особистому житті, підміняючи недоступні задоволення їжею. До речі, недолік сексу часто є єдиною причиною набору ваги у жінки.

За спостереженнями одного з психотерапевтів, клієнтка, що звернулася по допомогу, втратила 7 кг за тиждень лише після того, як з лікарні після перелому вийшов її коханець: її зайвий апетит миттєво пропав.

«Голод розуму» виявляється зазвичай у людей амбітних і цілеспрямованих, які з різних причин в даний момент не можуть себе застосувати.

Наприклад, у чоловіка часто проблеми із зайвим апетитом і вагою пов`язані з тим, що він не може проявити свою творчу суть - наприклад, залишився без роботи або просто заробляє менше дружини.

За словами Наталії Санникової, дієтолога оздоровчого центру «Ефект», чоловіки страждають від харчової залежності і зайвої ваги не менше, ніж жінки, але рідше звертаються до психолога або дієтолога.

Зовні орієнтована поведінка: «суспільство чистих тарілок»

У простолюдді - поїсти за компанію. Найчастіше воно виховується в дитинстві, коли недоїсти за столом або в гостях вважалося великим гріхом. Успішність же сімейного свята вимірювалася по кількості з`їденого. У дорослому віці формується стійкий стереотип: жодного свята без гуляння, жодної вечері без першого, другого і десерту.

Обмежувальна поведінка: «я їм, поки ніхто не бачить»

Не кожна залежність від їжі приводить до надмірної ваги. Наприклад, якщо людина наступного дня після рясної їжі виснажує себе в спортзалі. Поява ж відчуття провини - це симптом і ознака залежності, яка найчастіше приводить до набору ваги. Людина з моделлю обмежувальної поведінки дуже добре стримується на людях, та варто їй переступити поріг дому, як у неї трапляються напади обжерливості. За словами Варвари Лещинської, відчуття провини при цьому настільки могутнє, що починають грати захисні механізми витіснення: людина просто не пам`ятає, що їла.

Щоб позбавитися харчової залежності, фахівці рекомендують наступне:

•Прислухайтеся до себе в кожен момент часу: поступово ви навчитеся виділяти джерело негативу і відокремлювати голод емоційний від голоду справжнього.

•Мріяти не шкідливо. Спробуйте дорогою додому уявити себе на теплому побережжі (і хай поки це тільки мрії): у корі мозку активуються інші центри задоволення, знімаючи навантаження з нещасного центру насичення.

•Найпростіший спосіб для жінок зняти емоційну напругу - обговорити з подружкою всіх неугодних. Поступово ви заспокоїтеся і зайвий раз не підійдете до холодильника.

•Відвідайте лікаря. Різке збільшення апетиту може бути ознакою проблем із здоров`ям, часто хвороб щитовидної залози.

•Слідкуйте за раціоном: любов до солодких булок, наприклад, спостерігається при браку вітамінів групи B, а до шоколаду - при гіпоглікемії (низькому рівні цукру). Організму потрібно допомагати, але адекватно: сухофрукти, горіхи і мед замінять цукерки під час денного перекушування, цільнозерновий хліб і каші вранці забезпечать повільними вуглеводами на весь день, і бажання з`їсти кіло пампушок вас навряд чи відвідає до вечора. Результати будуть не миттєвими, але налагодивши харчування, ви, можливо, забудете про напади невмотивованого голоду.

І ще. Наповніть своє життя емоціями: заведіть роман, стрибніть з парашутом і забезпечте себе якісним сексом. І ви забудете про невгамовний голод, утамовуючи апетити іншого роду.

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