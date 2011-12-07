Нові корисні властивості мигдаля

09:04, 07 грудня 2011
Зарубіжні новини
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Зміцнює імунітет, знижує рівень запалення

Виявлені додаткові корисні властивості мигдаля. Цей горіх може покращувати роботу імунної системи і понизити рівень запалення. Про це повідомили учені з Інституту Харчових Досліджень (Великобританія).

Учені виявили, що речовини зі шкірки мигдаля стимулюють імунітет та протистоять вірусам.

Лабораторні експерименти показали, що екстракт шкірки мигдаля пригнічував реплікацію вірусу герпесу в клітинах, заражених ВГЧ-2.

likar.info

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