Нові корисні властивості мигдаля
09:04, 07 грудня 2011Зарубіжні новини
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Зміцнює імунітет, знижує рівень запалення
Виявлені додаткові корисні властивості мигдаля. Цей горіх може покращувати роботу імунної системи і понизити рівень запалення. Про це повідомили учені з Інституту Харчових Досліджень (Великобританія).
Учені виявили, що речовини зі шкірки мигдаля стимулюють імунітет та протистоять вірусам.
Лабораторні експерименти показали, що екстракт шкірки мигдаля пригнічував реплікацію вірусу герпесу в клітинах, заражених ВГЧ-2.
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