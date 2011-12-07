Сучасна людина може жити 200 років

Знизивши свій біологічний вік, сучасна людина зможе жити мінімум 200 років.

Про це заявив доктор медицини Гор ШИРДЕЛ під час презентації в УНІАН своєї нової книги “Со смертью начавший бой”.

Головний редактор книги Оксана КОВАЛЕНКО розповіла, що книга презентує абсолютно нові і революційні погляди Г.ШИРДЕЛА на найактуальніші на сьогодні патології людини. Зокрема, це серцево-судинні та системні захворювання, рак, цукровий діабет, таласемію (група спадкових гемоглобінопатій). При цьому у книзі запропоновано практичні методи з їх лікування.

“Дуже сумно говорити про те, що для всіх перерахованих захворювань вже понад 23 роки існує радикальне ефективне рішення. Запропонована лікарем ШИРДЕЛОМ ще у 1987-му році теорія патокомплексного процесу – єдиний науковий вихід з багатьох глухих кутів, які утворилися на сьогодні у медичній науці”, – наголосила О.КОВАЛЕНКО.

Проте, як зауважив сам Г.ШИРДЕЛ, його теорія не отримує визнання: “На жаль, прибуток, який отримується “фармацевтичною мафією” від укорінених абсурдних теорій, - набагато важливіший за науку і навіть життя людей”, – наголосив він.

За словам лікаря, його теорія здатна пояснити причину старіння людини і пропонує практичний метод фіксації та зниження біологічного віку.

Г.ШИРДЕЛ пояснив, що біологічний вік людини – це кількість закупорених судин за рік. Він зазначив, що якщо запобігти цьому процесу або сповільнити його – можна сповільнити процес старіння.

“Ми знаємо, що перші люди на Землі жили від 600 до кількох тисяч років. Це дійсно реально. У сьогоднішньої людини можна знизити біологічний вік, аби вона жила мінімум 200 років”, – наголосив Г.ШИРДЕЛ.

Він зазначив, що у його новій книзі також порушується питання кінця світу. “Насправді, кінець світу – це момент, коли швидкість Землі зменшиться настільки, що кисень із воднем більше не зможуть з`єднуватися, утворюючи молекули води. І атмосфера почне зникати”, – сказав лікар і додав, що за його підрахунками, такий кінець світу настане приблизно через 12-14 тисяч років.

Крім того, у книзі порушується питання про закони всесвітнього тяжіння, вільного падіння, гравітації та швидкості руху планети.

Г.ШИРДЕЛ наголосив, що Міністерство охорони здоров’я України “замість того, аби підтримувати науку, створює перешкоди на шляху, в тому числі, і для нас”.

За його словами, у 2008 році “Клініку лікаря Ширдела” було закрито шляхом анулювання ліцензії Міністерством охорони здоров’я.

“На жаль, наші звернення у різні інстанції досі не дали жодних результатів. І ми хотіли б ще раз звернутися до Президента, щоб він допоміг вирішити цю проблему”, – сказав Г.ШИРДЕЛ.

*** Лікар Г. ШИРДЕЛ народився у 1958 році в Ірані. З 1996 року проживає і здійснює медичну практику на Україні. З 2000 року - директор "Клініки доктора Ширдела".