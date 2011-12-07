Калькулятори небезпечні для дітей

Калькулятори гальмують інтелектуальний розвиток дітей.

Англійські чиновники ускладнили життя школярам. Тепер учням молодших класів категорично забороняється як користуватися калькуляторами, так і приносити їх в школу. Заступник міністра освіти Нік Гібб пояснив причину такого рішення. Вони провели в школах дослідження і з`ясували, що більшість учнів не здатна перемножити в голові навіть 2х2, не говорячи вже про складніші математичні завдання.

Постійне використання калькуляторів погіршує здібності до логічного мислення і переробки інформації взагалі. Спершу треба зрозуміти основні математичні дії, а вже потім звертатися по допомогу до техніки. Аналіз успішності показує, що кожна п`ята дитина не в змозі засвоїти навіть мінімальні знання за програмою.

Він також озвучив інформацію, до чого вже привело використання таких "помічників": з 60 мільйонів дорослих осіб в країні у 17 мільйонів математичні знання і уміння ними користуватися відповідають рівню 9-річних дітей.

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