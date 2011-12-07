Фейхоа врятує щитовидку

Головне достоїнство фейхоа – велика кількість йоду. За вмістом цього мікроелемента заморський плід може посперечатися навіть з морепродуктами. Лише 2–3 ягоди фейхоа задовольняють добову потребу організму в йоді. Причому йод в плодах фейхоа міститься у водорозчинній, не пов`язаній з іншими елементами формі, тому він легко засвоюється. Завдяки високому вмісту йоду фейхоа незамінний на столах тих, у кого є проблеми з щитовидною залозою, і вельми корисний працівникам розумової праці, школярам і студентам в період іспитів.

Втім йод – далеко не єдина цінність тропічної рослини. Вітаміну С у фейхоа не набагато менше, ніж в цитрусах, а тому зелені плоди можуть стати прекрасним профілактичним засобом в період осінніх застуд і епідемії грипу. Причому крім аскорбінки в плодах фейхоа багато рідкісного вітаміну РР, без якого велика частина вітаміну С просто не засвоюється організмом.

Варто полюбити фейхоа і тим, у кого є проблеми з серцем і судинами. Завдяки великій кількості пектинів ця ягода знижує рівень шкідливого холестерину в крові, чистить судини від бляшок і захищає від атеросклерозу. До того ж плоди фейхоа знижують артеріальний тиск. У народній медицині плоди фейхоа застосовують для профілактики захворювань нирок, гастритів, варікозного розширення вен.

Фейхоа незамінний в меню жителів великих міст і тих, хто вимушений часто страждати від стресів. У тропічних ягодах повно антиоксидантів, які допомагають організму протистояти несприятливій екології.

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