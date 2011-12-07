Чим корисна дієта із спеціями

Учені припускають, що спеції можуть допомогти в боротьбі із зайвою вагою.

Куркумін (речовина з куркуми) здатний зупинити ріст жирової тканини, пригнічуючи розвиток нових судин (ангіогенез). Карі і куркума споживаються щодня в азіатських країнах.

Дієтолог Мошен Мейдані з Дослідницького центру харчування при Університеті Тафтс в Бостоні провів дослідження, розділивши мишей на три групи. Впродовж 12 тижнів контрольна група споживала їжу з 4% вмістом жирів, дві інші групи одержували по 22% жиру в раціоні, але, в корм однієї з них додавали куркуму. Миша зазвичай споживає 3000 - 3500 міліграм їжі, а доза спецій склала від 1,5 до 1,75 міліграм.

Учені кожного тижня зважували піддослідних. По закінченню експерименту стало ясно, що куркума, навіть при жирному харчуванні, не дала тваринам значно набрати вагу. Також у групи, яка харчувалася куркумою, в жирових тканинах було менше судин. Рівні глюкози, холестерину і рівні жиру в печінці у них виявилися нижчими, ніж у мишей, вигодуваних жирною їжею без спецій.

На наступному етапі учені збираються вивчити ефективність дії куркуміну на організм людей.

medstream.ru