Аспірин не можна поєднувати з апельсинами

Більшість з нас навряд чи замислювалися про те, що, запиваючи ліки, наприклад, молоком, ми зводимо ефект лікування до нуля. Та і лікарі далеко не завжди про це попереджають. А ось доктор фармакології Джейн Олдер з Університету Центрального Ланкашіру (Великобританія) розповідає про ту їжу, яку приймати разом з ліками не варто. Отже...

Не варто запивати цитрусовими соками і заїдати апельсинками-мандаринками аспірин і інші ліки, до складу яких входить ацетилсаліцилова кислота, наприклад цитрамон. Фруктові кислоти втручаються в структуру ліків і порушують їх дію.

Єдина група ліків, які можна запивати соками, - це препарати заліза.

Також, якщо ви приймаєте аспірин, не варто їсти якийсь час продукти, в які входить харчовий фарбник жовтого кольору тартразин (шукайте його у складі випічки, солодощів).

А ще такі ліки погано сумісні з яйцями, томатами, сирами.

Всмоктування ацетилсаліцилової кислоти гальмує вітамін К. Найбільше його в шпинаті, листових салатах. Отже, мрії про апетитний омлет з помідорами і шпинатом краще відкласти до одужання.

newsland.ru