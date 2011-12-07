У Китаї заарештовано 608 осіб, які продавали дітей

Поліція Китаю за один день заарештувала 608 чоловік, підозрюваних у продажу дітей.

Про це повідомив представник Міністерства із забезпечення суспільної безпеки, передає «Газета.ру».

Під час спецоперації, яка проходила в десяти провінціях країни, поліцейським вдалося звільнити 178 дітей.

У травні цього року поліція одержала інформацію про те, що в провінції Сичуань злочинна група переправила і продала 26 дітей в інші провінції країни.

Продаж дітей у Китаї, де діють суворі закони про контроль над народжуваністю, є дуже поширеним злочином.