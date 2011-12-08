Їжте солодке — швидше вийдете заміж

Американські учені прийшли до висновку, що любителькам солодкого легше вийти заміж. Дівчата, які люблять цукерки, шоколад, солодощі, тістечка, здаються чоловікам веселішими і оптимістичнішими.

Дослідники з Північної Дакоти встановили, що смакові переваги представниць прекрасної половини людства пов`язані і з їх сприйняттям світу. Як заявив один з провідних авторів дослідження, смак їжі здатний робити вплив на настрій, а також на певні риси вдачі. Таким чином, учені спостерігали за дівчатами-добровольцями, яким було запропоновано пригоститися шоколадом або крекером, — на їх власний розсуд.

Виявилось, що ті, хто вибрав солодке, були відкритішими в спілкуванні, доброзичливішими і з більшою готовністю допомагали іншим, пише facenews.ua.

Чоловіки сприймали таких дівчат як дбайливіших. При цьому серед тих, хто віддає перевагу іншим типам смаків, якого-небудь доведеного впливу на характер виявлено не було.

smachno.ua