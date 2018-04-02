6 причин, які (не) заважають всиновити дитину
Поговоримо про декілька батьківських упереджень...
Взяти немовля або дитину старшого віку? Як проявиться її спадковість? Як сказати їй, що вона не рідна дитина? Поговоримо про декілька батьківських упереджень. Прийомних батьків стає все більше. Які мотиви спонукають до вирішення взяти одного, а іноді й кількох дітей?
Звичайно, бездітні пари таким чином отримують можливість стати батьками, але для багатьох основний мотив - забрати дитину з дитячого будинку, стати для неї сім`єю. Все більше дорослих вирішуються взяти прийомну дитину тому, що розуміють, що у них є сили, здоров`я та ресурси для того, щоб змінити дитинство цієї дитини і відповідати за її долю.
Усиновлення - непроста і тривала справа. Воно вимагає такої енергії, що батьки часто витримують лише тому, що їхнє серце гріє ідеальний образ довгоочікуваної дитини.
Але, як і при появі рідних дітей, неминуче стикаються з тим, що їхні уявлення про дитину в тій чи іншій мірі не відповідають дійсності.
Небезпечно навантажувати дітей своїми очікуваннями про те, якими вони повинні бути. Занадто часто це закінчується розчаруванням батьків і протестом дитини. Адже їй, як і будь-якій людині, важливо, щоб її любили без умов, просто тому що вона є.
ЧИМ БІЛЬШЕ ЗНАЮТЬ МАЙБУТНІ ПРИЙОМНІ БАТЬКИ, ЧИМ МЕНШЕ У НИХ ІЛЮЗІЙ, ТИМ МЕНШЕ РОЗЧАРУВАНЬ ЇХ ЧЕКАЄ...
Коли прийомна дитина потрапляє в сім`ю, то всім - і їй, і її новим батькам - необхідний час, щоб зорієнтуватися і збудувати новий порядок.
І вона не завжди буде вести себе як та, про яку мріяли її прийомні батьки. Чим більш підготовле- ними до цієї зустрічі прийдуть дорослі, чим менше у них буде ілюзій щодо майбутньої дитини, тим менше розчарувань їх чекає.
1. Всиновлювати краще немовля
Немовля - зовсім не чиста сторінка, у нього вже є своя історія. Помиляються ті, хто вважає, що зможуть повністю «переписати» її і забути про те, що дитина прийомна.
До тих пір, поки немовляті не виповнилося півроку (а іноді і більше), важко оцінити ризик того, що до або після народження малюк міг перенести які-небудь захворювання або травми.
Не всі батьки можуть впоратися з таким рівнем невизначеності, та й не всі готові возитися з немовлям. Але для самого малюка, безсумнівно, важливо, щоб його забрали з будинку дитини якомога раніше - кожен день, який він проводить тут, уповільнює його розвиток.
Про фізичний і психічний розвиток старших дітей, звичайно, можна з`ясувати більше. І прийомним батькам легше прийняти зважене рішення. Крім того, діти з досвідом сімейного життя з біологічними батьками (нехай навіть це був не найкращий досвід, але їх любили і про них дбали хоча б зрідка) швидше адаптуються в прийомній сім`ї, у них раніше виникає щира прихильність.
Така дитина знає, що значить «бути дитиною в сім`ї», вона орієнтована на дорослих, готова їх слухати, довіритися їм. Вона у якомусь сенсі поділяє процес усиновлення ... і сама теж «бере в сім`ю» нових батьків.
А тій, у кого немає досвіду близьких відносин з дорослими, важче повірити, що її люблять, такі діти просто не знають, що значить любити. Тому з такими дітьми легше справлятися дорослим, у яких це не перша або не перша прийомна дитина».
2. Вона повинна бути схожою на прийомних батьків
Подібність зовнішності або характеру не має ніякого значення для відносин у родині. Будь-яка дитина, як тільки у неї виникає прихильність до нових батьків, стає схожою на них.
Вона мимоволі починає копіювати їх міміку, жести. Я часто спостерігаю такі випадки. Поведінка дітей не залежить від їх національності або раси. Так, в люблячій сім`ї з двома усиновленими дітьми через якийсь час їх, представників абсолютно різних національностей, оточуючі почали приймати за двійнят.
І тим не менш дітям з азіатською зовнішністю важче знайти сім`ю. Це пов`язано з упередженнями потенційних батьків.
Нездатність приймати людей іншої культури, страх перед людьми іншої національності, релігії означає, що вони також не готові терпіти будь-яку розбіжність із власними поглядами та традиціями сім`ї. І це серйозне протипоказання до прийомного батьківства. Ксенофобія рідко обмежується нетерпимістю лише до тієї чи іншої національності.
А це означає, що батьки будуть так само упереджені до всього того в дитині, що відрізняється від звичного їм стереотипу. Батьки повні, а дитина худенька; батьки активні, а дитина повільна і некваплива - заздалегідь не вгадати, де може виникнути неприйняття. Чим більше рис і якостей батьки відкидають в дитині, тим гірше відносини між ними. У нетерпимих батьків менший запас міцності перед можливими труднощами.
3. Ми зобов`язані полюбити її як ріднуКоли ми говоримо, що любимо дитину, це означає, що ми її приймаємо безумовно, любимо просто за те, що вона є і вона наша дитина. Іноді батьки, особливо якщо у них є досвід «кровного» батьківства, переживають, що у них «не виходить полюбити прийомну дитину як рідну». Як бути тоді?
Емоційно люди дуже відрізняються один від одного. Комусь вдається полюбити легко і швидко, а у когось процес виникнення прихильності розтягнутий у часі. Ми не можемо управляти нашими почуттями. Залишається чекати ... і любити діяльно: піклуватися про дитину, прислухатися до неї, вникати в деталі її життя поза домом, намагатися розуміти і приймати, радіти її успіхам.
Іноді неприйняття виникає на тілесному рівні: щоб взяти дитину на руки, дорослому необхідно докладати зусилля. Зазвичай таке неприйняття вперше виникає ще в момент знайомства. Не варто боротися з собою: ніхто не винен, і краще дати можливість дитині відчути себе бажаною в іншій родині, з іншими батьками.
САМ ФАКТ УСИНОВЛЕННЯ - ВАЖЛИВА ЧАСТИНА ОСОБИСТОЇ ІСТОРІЇ, А ОТЖЕ, І ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ. ПРО ЦЕ ПОТРІБНО ГОВОРИТИ З НЕЮ...
4. Дитині краще не знати, що вона усиновлена
Обман спотворює відносини. Запитайте себе, хотіли б ви, щоб ваші близькі приховували від вас щось дуже важливе? Важко знайти людину, яка хотіла б залишитися в невіданні... А інформація про усиновлення складає важливу частину особистої історії, а значить, і дитини.
Намагаючись обійти цей факт, прийомні батьки заперечують те, що сталося з дитиною, позбавляють її можливості органічно вмонтувати цю подію в знання про себе. Іноді дорослі пояснюють свою поведінку небажанням травмувати сина чи дочку.
Таке буває лише тоді, коли самі батьки бачать в усиновленні проблему. Дитина не знає реальної картини світу, вона орієнтована на те, як ставляться до подій дорослі.
До того ж, приховуючи від дитини правду, дорослі роблять себе заручниками випадку: «доброзичлива» репліка сусідки, знайдені документи, розбіжність групи крові... Рано чи пізно таємне стає явним. І важко передбачити, якою може бути реакція дорослої дитини, коли вона дізнається, що їй брехали найближчі люди».
5. У неї буде погана спадковістьНайбільший страх батьків - що їх прийомна дитина успадкує яке-небудь захворювання або якесь «життєве неблагополуччя»: буде пити, гуляти, не стане вчитися...
Дійсно, є захворювання, які передаються у спадок. У випадку з прийомною дитиною потенційних батьків лякає насамперед невідомість. Важко знайти сім`ю, в якій немає і не було хоча б одної питущої людини. У багатьох жителів нашої країни є схильність до виникнення алкогольної залежності. Але це не означає, що кожен з них стає алкоголіком.
Існує схильність, і є те, що людина з нею робить, в якій атмосфері зростає. Дуже важливо, щоб батьки не тільки підтримували дитину, а й могли обмежити, попередити про небезпеку.
6. Вона захоче знайти своїх біологічних батьківТаке бажання частіше виникає в підлітковому віці, в період, коли дитина намагається зрозуміти, по-справжньому пізнати себе, щоб стати дорослою. Воно може носити різний характер, від пасивного («добре б знати») до дуже активних дій.
Іноді дитині досить просто щось дізнатися про батьків, іноді їй важливо побачити їх, зустрітися з ними. У цьому випадку варто допомогти їй знайти родичів. У цьому бажанні немає нічого небезпечного для прийомних батьків - діти дорожать тими відносинами, які у них є.
У когось виникають фантазії, що їх справжні батьки - відомі люди, зірки кіно чи шоу-бізнесу, які мріють возз`єднатися з ними...
Необхідна підтримка дорослих, щоб пережити розчарування, яке може виникнути після зустрічі з біологічними батьками. У той же час підлітки, як правило, дуже вдячні прийомним батькам, якщо ця тема обговорюється в сім`ї, і тим більше якщо дорослі готові допомогти їм у пошуках своєї історії.