Чим корисний грейпфрут?

Два грейпфрути в день зменшують запалення в ротовій порожнині, з`ясували німецькі учені.

В експерименті, який тривав 2 тижні, взяли участь 58 осіб з хронічними захворюваннями ясен. В кінці експерименту з`ясувалося, що у всіх учасників експерименту підвищився рівень вітаміну С в крові і знизилася кровоточивість ясен.

Експеримент також показав, що у курців вміст вітаміну С хоч і подвоївся, але був менший, ніж у тих, хто не палить. Дослідження також підтвердило, що достатній вміст вітаміну С виступає як профілактика запальних захворювань.

likar.info