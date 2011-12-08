Чим корисний грейпфрут?
11:10, 08 грудня 2011Зарубіжні новини
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Знижує кровоточивість ясен...
Два грейпфрути в день зменшують запалення в ротовій порожнині, з`ясували німецькі учені.
В експерименті, який тривав 2 тижні, взяли участь 58 осіб з хронічними захворюваннями ясен. В кінці експерименту з`ясувалося, що у всіх учасників експерименту підвищився рівень вітаміну С в крові і знизилася кровоточивість ясен.
Експеримент також показав, що у курців вміст вітаміну С хоч і подвоївся, але був менший, ніж у тих, хто не палить. Дослідження також підтвердило, що достатній вміст вітаміну С виступає як профілактика запальних захворювань.
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