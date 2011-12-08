Чим небезпечні освіжувачі повітря

Вони можуть мати згубний вплив на твоє здоров`я.

На недавніх щорічних зборах в Американському коледжі, який займається дослідженням проблем алергії, астми і імунології, обговорювали популярні хімічні і косметичні засоби. Учені підкреслили, що освіжувачі повітря містять в собі летючі органічні сполуки (ЛОСи), деякі з яких токсичні. При їх регулярному використанні можна заробити астму.

ЛОСи також містяться в дезодорантах, рідинах для миття посуду, миючих засобах і навіть ароматичних свічках, які так любить твоя дівчина. ЛОСи можуть опинитися і в засобах, на яких є маркування «тільки натуральні інгредієнти». Це ціла індустрія, яка продовжує розвиватися.

Ось декілька порад, як себе захистити:

1). Використовуй освіжувач повітря тільки у разі крайньої необхідності.

Пам`ятай: корисніше просто відчинити вікно.

2). Використовуй засоби по догляду за домом строго за інструкцією.

3). Не використовуй розпилювачі, якщо поряд діти або тварини.

4). Ніколи не змішуй різні миючі засоби.

5). Тримай вікно відчиненим, якщо користуєшся якимись їдкими миючими засобами.

6). А ще американці радять мити посуд так, як це робили наші бабусі — звичайною харчовою содою або гірчицею.

mhealth.ru