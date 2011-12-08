У Польщі п'яний чоловік влаштував стрілянину в магазині

В одному з торгових центрів у польському місті Катовіце п`яний чоловік влаштував стрілянину з бойового пістолета через суперечку із працівниками cупермаркету.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Катовіцької поліції.

"За попередніми результатами розслідування, 52-річний мешканець Сосновця після суперечки з обслугою та виклику охорони витягнув пістолет та кілька разів з нього вистрелив. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначили в поліції.

Охоронцям вдалося забрати зброю у чоловіка, котрий, як виявилося, теж працює охоронцем, але в іншому місці.

Алкотест затриманого, який провела поліція, показав вміст алкоголю у нього в крові 2 проміле.

"Він мав ліцензію працівника охорони та дозвіл на зброю, яку міг використовувати на місці роботи", - зазначили в прес-службі.

Поліція повідомила, що чоловіка затримано, а розслідування справи перебуває під контролем однієї з місцевих прокуратур.

Польський телеканал TVN24 повідомляє, що суперечка виникла через те, що в супермаркеті не працював м’ясний відділ, де хотів зробити покупки чоловік.