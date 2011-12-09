Какао швидко додасть сили
09:17, 09 грудня 2011Зарубіжні новини
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Понизить артеріальний тиск
Вченими США було проведено дослідження, в якому брали участь професійні спортсмени.
Дослідники проводили порівняння швидкості відновлення повної функціональності м`язів після проведення фізичних тренувань при вживанні різних напоїв.
Виявилось, що какао сприяло швидшому відновленню м`язів спортсменів, ніж при вживанні інших напоїв.
Фахівці повідомляють, що какао містить необхідну кількість білка для процесу відновлення м`язів, а також вуглеводи, що заповнюють енергетичний запас.
Вживання какао сприяє зниженню артеріального тиску і зменшує смертність від серцево-судинних захворювань у чоловіків.
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