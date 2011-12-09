Починається час небезпечної новорічної істерії

Не секрет, що час перед Різдвом і Новим Роком дуже напружений. Вчені з Університету Едінбурга заявляють: збої в розпорядку життя і переїдання порушують гормональний фон, тому поведінка людей змінюється в цей період, пише The Daily Mail.

За словами фахівців, новорічна істерія неминуча. Лікарі Роберт Ластіг з Каліфорнійського Університету погоджується з тим, що в даний час людина діє, будучи в залежності від гормонів. Його відвідують нераціональні думки, і він робить нераціональні вчинки.

Швидше за все, за цим стоїть суміш кортизолу, серотоніну і допаміну. Отже, через святкову атмосферу у людини відбувається сплеск гормону радості - серотоніну. А його накопичення виливається в стрес і підвищену концентрацію кортизолу. Тому людина намагається знайти задоволення, наприклад, в їжі. Це допомагає, але лише на час.

А з часом потрібно усе більше їжі, щоб допамін мав той же ефект, що й раніше. Звідси - переїдання, скачки в показниках інсуліну і цукру. Одночасно з цим підвищений стрес призводить до збільшення тиску, пригнічення імунітету і підвищеного вироблення цукру.

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