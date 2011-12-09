Настій евкаліпта лікує застуду

Лікарі повідомляють, що цей зимовий період не зможе обійтися без епідемії грипу. Є один чудовий засіб, за допомогою якого хворобу можна перенести набагато легше і достатньо швидко видужати від неї. Але ліки потрібно готувати наперед і не чекати, поки хвороба почне заявляти про себе.

Необхідно залити спиртом 20 грам подрібненого сухого листя евкаліпта, щільно укупорити і настоювати впродовж семи-восьми днів. Потім потрібно процідити і приймати по 20-25 крапель, після того, як розведете їх в 25% склянки кип`яченої води.

realce.biz