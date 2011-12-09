У соках і пюре дитячому виявили миш'як

Сік, в користі якого ніхто не сумнівається, може містити достатньо миш`яку, щоб викликати рак та інші хронічні захворювання, - пише щомісячний журнал союзу споживачів США «Consumer Reports».

Дослідники союзу споживачів проаналізували кількість миш`яку в соках, що продаються у магазинах США. Всього були взяті зразки 88 різних соків, деякі з компаній-виробників яких також постачають свою продукцію в країни Європи, включаючи Україну. У 10% перевірених соків рівень миш`яку виявився вище дозволеного Управлінням з контролю за продуктами і ліками США (FDA) для питної води.

За стандартами FDA, вміст миш`яку у воді не повинен перевищувати 10 частин на мільярд частин води. У перевірених соках рівень небезпечного хімічного елемента був вищий. Більше того: в деяких з них він перевищував 23 частини на мільярд, а в одному яблучному пюре для немовлят - 86 частин. Причому в більшості випадків мова йшла про неорганічний миш`як, канцерогенні властивості якого науково доведені.

«Мова йде про довготривалі наслідки впливу миш`яку, включаючи підвищення ризику онкологічних захворювань, - пояснює керівник відділення дослідження безпеки харчових продуктів союзу споживачів Уравші Рангалі (Urvashi Rangan). - Чи означає це, що тепер треба перестати пити соки? Швидше, ні, адже в 90% з них рівень миш`яку виявився в межах норми. Наше дослідження швидше свідчить про те, що в усьому світі повинні бути вжиті заходи для поширення стандартів, визначених для води, соки та інші напої ».

«25 років тому ми зіткнулися з проблемою свинцю. За ці роки нам вдалося знизити ступінь його впливу на наших дітей більш ніж на дев`яносто відсотків, - говорить один з експертів спілки споживачів доктор Мехмет Оз (Mehmet Oz). - Як лікар, я більш ніж упевнений, що ми зможемо впоратися і з проблемою миш`яку ».

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