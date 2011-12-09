Бутерброд з ковбасою - убивче поєднання

Цей найпростіший спосіб перекусити губить ваше здоров`я. Як втамувати голод і не нашкодити здоров`ю?

Переваги

Хліб багатий клітковиною, яка не засвоюється організмом і виходить назовні у незмінному вигляді. Клітковина "вимітає" все зайве і очищає організм.

Пережовуючи хліб, ми очищаємо зуби. Крім того, утворюється хімічна середовище, що вбиває шкідливі бактерії.

Недоліки

Бутерброди підвищують апетит. У бутерброда з ковбасою високий глікемічний індекс. Чим вище індекс, тим швидше глюкоза потрапляє в кров, провокуючи вироблення інсуліну. Чим більше виплеск інсуліну, тим швидше ви знову захочете є і відчуєте себе втомленим і голодним.

Бутерброди загрожують ожирінням. У бутерброді багато жиру (ковбаса) і вуглеводів (хліб). Прості вуглеводи в білому хлібі зі шлунка у вигляді глюкози потрапляють в кров. Її надлишок відразу відкладається "на чорний день" у вигляді глікогену в печінці або у вигляді жирових відкладень.

Продукти з білої муки і перероблене м`ясо містять нітрозаміни. Ці речовини можуть, за однією з гіпотез, бути причиною хвороби Альцгеймера. Вони руйнують гематоенцефалічний бар`єр мозку, що відкриває токсинам пряму дорогу до мозку.

Що робити

Зробіть бутерброд з хліба з цільними злаками, із свіжими помідорами і огірками. Прості вуглеводи ви заміните на складні. Вони не викликають сплеску інсуліну і цукру в крові, отже їх глікемічний індекс нижчий: у білому - 71, а в хлібі з цільними злаками - 50.

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