У підлітковий період організм дитини "ламається"

Не секрет, що підлітковий період - вельми складний час для дитини, організм «ламається», він дозріває і повністю оформляється. У числі питань, які батьки повинні обговорити з підлітком, не останнє місце займає особиста гігієна.

Дівочий організм міняється корінним чином в період з 12 до 15 років. До цього віку, зрозуміло, основні навики правил особистої і суспільної гігієни дівчатка мають знати.

Справжній бич більшості підлітків, як хлопчиків, так і дівчаток - вугрова сип. Від неї нікуди не подітися, адже викликана вона змінами в діяльності ендокринної системи. Як правило, дівчатка переживають період появи вугрів гостріше за хлопчиків. Заспокойте дитину. Придбайте засіб для підліткової шкіри, обов`язково відвідаєте косметолога, який дасть корисні поради і у жодному випадку не дозволяйте дівчинці самій позбавлятися від вугрів. Якою б не була спокуса позбавитися шкідливої чорної крапки - не робіть цього. Пам`ятайте, що можуть залишитися ямки-шрами, які вже точно не прикрасять ніжну дівочу шкіру. Вже не кажучи про те, що через ранку може потрапити зараження. Тоді банальний прищик може обернутися довгим і нелегким лікуванням в стаціонарі.

Особиста гігієна статевих органів має в цьому віці величезне значення, оскільки організм дівчинки-підлітка більш уразливий, ніж організм дорослої жінки. Під час менструації не рекомендується приймати ванну, краще обмежитися душем. Купання в басейні або водоймищі також виключається, тим більше, якщо дівчина ще не освоїла використання тампонів. До речі, розмір тампонів слід вибирати найменший, а вводити його украй обережно, точно слідуючи рекомендації лікаря або інструкції на упаковці.

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