Дівчинка врятувала матір завдяки медичному серіалу

Серіал «Анатомія пристрасті» (у іншому перекладі - «Анатомія Грей») в Америці не менш популярний, ніж «Доктор Хаус», і теж розповідає про життя і роботу лікарів. 10-річна Медісин Кестелл з міста Шебойган штату Вісконсін його просто обожнює, і її батьки до недавнього часу були незадоволені, що дитини не відірвати від телевізора, коли йде серіал. Але після недавньої події їм довелося змінити свою думку.

Мати Медісин 36-річна Кендейс під час сильного нападу астми знепритомніла. Коли дочка і її 12-річна подружка Кейтлінн Врік знайшли її на підлозі кухні, у неї майже не промацувався пульс. Кейтлінн кинулася викликати швидку, а Медісин почала робити матері штучне дихання і непрямий масаж серця.

До прибуття лікарів Кендейс опам`яталася, хоча ще знаходилася у важкому стані, і її довелося відправити до лікарні. Медики були вражені, як злагоджено і правильно дівчатка рятували жінку.

- Щочетверга я бачила, як це робиться, і навчилася, - розповіла потім Медісин про своє уміння робити штучне дихання.

deti.mail.ru