Під час пожежі в лікарні в Індії загинула 61 людина

Щонайменше 61 людина загинула під час пожежі в лікарні міста Колката (Калькутта) на сході Індії.

Як передає РІА «Новости», про це повідомила журналістам міністр штату Західна Бенгалія Мамата БАНЕРДЖІ, яка взяла під особистий контроль організацію рятувальних робіт.

Раніше повідомлялося про 40 жертв.

"Кількість загиблих досягла 61 людини. Близько 20 тіл ще залишилося на місці пожежі", - сказала М.БАНЕРДЖІ. Вона зазначила, що більшість жертв задихнулися в диму - їх не встигли вивести. Наразі здійснюється ідентифікація тіл загиблих.

Рятувальні роботи на місці пожежі тривають. Будинок лікарні оповитий димом, гасінням і рятувальними роботами займаються 25 пожежних розрахунків. Пожежникам не вистачає сучасного устаткування і драбин потрібної довжини, повідомляють телеканали.

Влада заявила, що має намір розпочати кримінальну справу щодо керівництва лікарні, яке не забезпечило належних протипожежних заходів. Уряд штату також надасть матеріальну допомогу сім`ям загиблих.

Скільки ще людей можуть залишатися в зоні пожежі і задимлення, поки що невідомо.

Займання сталося у п`ятницю близько 2 години ранку за місцевим часом у підвальному приміщенні лікарні AMRI у південному районі Дхакурія. Пожежа швидко поширилася корпусом багатоповерхової будівлі. Причини займання неясні.