У Москві психічно хворий поранив 11 перехожих

У Москві поліція затримала психічно хворого чоловіка, який поранив 11 випадкових перехожих на вулиці Корнійчука. Одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МВС Росії по Москві.

«В результаті злагоджених дій співробітників поліції і допомоги очевидців підозрюваного було затримано протягом 15 хвилин. На даний час чоловіка доставлено до ВМВС по району Бібюрьово, де співробітники поліції з`ясовують обставини події. Даний громадянин перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері за місцем проживання», - зазначається у повідомленні.

Усіх постраждалих було доставлено до медичних установ. У результаті нападу 1 дитина одержала психічну травму і 1 жінка від отриманих поранень померла у лікарні.

Розв`язується питання про порушення кримінальної справи щодо затриманого.