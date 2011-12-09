Від Білорусі вимагають ввести мораторій на страту

Правозахисна організація «Міжнародна амністія» вимагає від Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА ввести мораторій на страту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявила журналістам представник цієї правозахисної організації Хізер МАКГІЛЛ.

Вона повідомила, що сьогодні разом із білоруськими правозахисниками передасть до Адміністрації Президента Білорусі більш як 160 тисяч петицій із 30 країн з вимогою ввести в Білорусі мораторій на страту.

«У кампанії з введення мораторію брали участь різні люди. Всі вони підписали підготовлені «Міжнародною амністією» звернення до Президента Білорусі про мораторій на застосування страти», - наголосила Х.МАКГІЛЛ.

Вона відзначила, що страта в тому вигляді, в якому вона реалізується в Білорусі, не тільки порушує право на життя, а й визнана комітетом з прав людини ООН тортурами для родичів засуджених.

«Зокрема, родичам не видають тіло, не повідомляють місця поховання і дуже пізно повідомляють про виконання вироку», - сказала представник «Міжнародної амністії».

За словами Х.МАКГІЛЛ, ніде в світі не існує судової системи, яка була б застрахована від помилки.

«Є небезпека, що засуджені до смерті Дмитро КОНОВАЛОВ і В.КОВАЛЬОВ не є дійсно винними. Це ми бачили і під час судового процесу над ними, коли навіть потерпілі сумнівалися в їхній провині. Тому ми просимо Президента Білорусі помилувати засуджених і ввести мораторій на страту в Білорусі», - сказала Х.МАКГІЛЛ.

Як повідомляв УНІАН раніше, 30 листопада Верховний Суд Білорусі засудив Д.КОНОВАЛОВА і В.КОВАЛЬОВА до розстрілу, визнавши їх винними в організації вибуху на станції метро «Жовтнева» в Мінську 11 квітня 2011 року. В результаті теракту 11 чоловік загинули на місці, 4 померли в лікарнях, тяжкі тілесні ушкодження одержали 32 людини, менш тяжкі – 72, інші тілесні ушкодження – 283 людини.

Вирок оскарженню не підлягає. Долю засуджених може змінити лише Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО, якому вони мають право подати апеляцію.

Правозахисна організація «Міжнародна амністія» – всесвітній рух людей, які виступають за дотримання загальновизнаних прав кожної людини. Організація налічує понад 3,2 мільйонів членів і прихильників в більш як 150 країнах і регіонах.