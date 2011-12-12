Естонський лікар проводив досліди на людях
Заплатить 31 тисяч євро
Естонських лікарів, що проводили незаконні дослідження на пацієнтах, засудили до штрафів. Як повідомляє, відповідну ухвалу Тартуський суд повіту виніс відносно головного лікаря Валгаської лікарні Андреса Селля, а також колишнього голови естонського комітету з етики проведення досліджень на людях, професора Тартуського університету Лембіта Аллікметса.
Як повідомлялося раніше, з квітня по вересень 2006 року в клініці університету і центрі хірургії Medex були проведені 64 хірургічних втручання. В ході операцій для наркозу був використаний 2-хлоропрокаїн, який не зареєстрований в Естонії і заборонений до ввезення на територію країни. У 2008 році в двох наукових виданнях з`явилися статті, що описують дослідження препарату.
Слідчі з`ясували, що Селль, як організатор випробувань, одержав 2-хлорпрокаїн в Швейцарії. Після цього він схилив Аллікметса до підробки дозволу на проведення досліджень в Естонії.
В результаті суд визнав Селля винним в проведенні незаконних експериментів на людях, незаконному ввезенні забороненого препарату, а також відміні іншої особи до підробки документів і використанні останніх. Лікаря засудили до штрафу понад 31 тисяча євро.
Провина Аллікметса у фальсифікації дозволу на проведення досліджень також була доведена. У зв`язку з цим він був оштрафований на 1524 євро.