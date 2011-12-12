Чим небезпечні нічні перекушування

Данські учені провели довгостроковий експеримент за участю 2,5 тисяч добровольців, 200 з яких мали звичку перекушувати вночі. У всіх учасників аналізували стан здоров`я зубів.

Виявилось, що любителі нічних закусок втратили за 6 років експерименту найбільшу кількість зубів, незалежно від того, що саме вони їли вночі і чи були вони курцями.

Вночі у людей знижене слиновиділення, пояснюють лікарі. Зуби не можуть добре омиватися, що б людина не їла в цей час – яблуко або цукерки. Найздоровіші зуби були у тих, хто нічого не їв хоч би за годину до сну, чистив зуби відразу перед сном і вночі не перекушував.

likar.info