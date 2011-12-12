Банани допоможуть "винищити" статеві інфекції?

Медики виявили особливі речовини, що містяться в бананах.

Банани містять особливі компоненти, які уповільнюють розвиток захворювань, що передаються статевим шляхом, аж до вірусу імунодефіциту. До такого відкриття прийшли американські учені. Дослідники з медичної школи Мічиганського університету заявляють, що в бананах міститься велика кількість хімічних сполук, які є інгібіторами навіть ВІЛ-інфекції, повідомляють «Інтерновини».

Один з авторів дослідження, професор біологічної хімії Ервін Гольдштейн, відзначає, що фахівці знайшли оптимальний метод, що дозволяє одержувати з бананів білок - лектин.

Річ у тому, що лектини в бананах мають унікальні противірусні властивості. При попаданні в організм небезпечних бактерій лектини прикріпляються до них, зв`язують на молекулярному рівні і перешкоджають їх проникненню в життєво важливі органи.

meganovosti.net