Як собі допомогти в день магнітної бурі

Метеоневроз - небезпечна хвороба до тих пір, поки людина не готова з нею боротися. Лікарі стверджують, що кількість звернень по медичну допомогу під час магнітних бурь збільшується як мінімум в два рази. Особливо страждають пацієнти із захворюваннями серцево-судинної і сечостатевої систем, хворі цукровим діабетом, люди з психічними порушеннями, захворюваннями суглобів, щитовидної залози, страждаючі астмою і бронхітами. Але точного рецепту, як справитися з магнітною бурею, лікарі не дають.

Проконсультуватися у разі нездужання у лікаря - правильний і логічний вчинок. А що робити, коли лікарі розводять руками і кивають на капризи погоди або магнітні бурі? На допомогу приходять рецепти «бабусь» і «сусідів». Але що в них правда, а що - ні?

Оскільки щось треба робити, люди починають самі шукати вихід. Під час магнітних бурь у обов`язковому порядку потрібно пити вітаміни і тримати під рукою заспокійливі настоянки - валеріану, пустирник, глід, трав`яні збори. Наприклад, такий:

4 частини плодів шипшини, 3 частини плодів глоду і пустирника, 1 частина звіробою. 1 ст. л. суміші, що вийшла, залити склянкою кип`ятку, настоювати в термосі 4 години, процідити. Приймати по півсклянки 2 рази на день до їжі.

При запамороченні і тривожному стані без особливої причини треба рухатися поволі і плавно, з ліжка вставати поступово, даючи організму пристосуватися до складної ситуації, більше гуляти і обов`язково дзвонити рідним і близьким, щоб просто поговорити і дізнатися, що з ними все гаразд. Тоді на душі стане спокійніше, і магнітна буря здасться не такою жахливою.

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