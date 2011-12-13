Що особливого в коричневому цукрі

Ви хочете освіжити обличчя? Розламайте шматочок коричневого цукру. Його крупинки видаляють клітини шкіри, що омертвіли, і прикрашають обличчя здоровим рум`янцем», — розповідає Девід Паркер, співзасновник компанії, що займається натуральними засобами по догляду за шкірою.

Якщо ви порізалися під час гоління і не можете знайти антисептик, протягніть руку за солодощами. У екстрених випадках їх можна використовувати для загоєння невеликих порізів. Коричневий цукор має протизапальні і антибактеріальні властивості, завдяки чому запобігає інфекції. Продезинфікуйте рану водою з милом і покладіть трохи коричневого цукру на поріз (достатня кількість, щоб повністю накрити його). Заклейте лейкопластирем і залиште на декілька годин, повторіть 1-2 рази протягом 36 годин. Рана заживе раніше, ніж думаєте.

Задовольніть свою пристрасть до солодкого, з`ївши небагато коричневого цукру. У нього більш виражений смак, ніж у білого побратима. Швидше за все, вам вистачить невеликої кількості, тобто ви одержите менше калорій!

feelgood.com.ua