Чим небезпечний лід в напоях

Напої з льодом в барах і кафе можуть стати джерелом отруєнь. Експерти з охорони здоров`я заявляють: у кожному третьому подібному закладі використовують лід, виготовлений з порушенням правил гігієни.

Агентство з охорони здоров`я Великобританії провело дослідження складу льоду, використовуваного для охолоджування напоїв в барах і кафе. У 30% зразків були виявлені бактерії, що викликають харчові отруєння і розлад шлунку, вони потрапили на лід через брудні руки персоналу. Крім того, в половині випадків не дотримувалися правила гігієнічного обслуговування машин для виготовлення льоду.

До речі, до таких же висновків в ході паралельного дослідження прийшли і американські фахівці.

feelgood.com.ua