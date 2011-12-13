Рис розгладжує зморшки

Рис, приготований в домашніх умовах, є відмінним засобом проти зморшок. Обгортання рисовими висівками вважається універсальним засобом, який підходить будь-якому типу шкіри. Рисові аплікації, приготовані в домашніх умовах, не тільки зволожують шкіру, позбавляючи її від почервоніння і подразнення, але навіть розгладжують глибокі зморшки на шиї і обличчі.

Для їх приготування розмішайте в теплій воді одну частину рисового борошна і дві частини рисових висівок і доведіть суміш до в`язкої однорідної маси. Досягнувши потрібної консистенції, акуратно нанесіть маску на проблемні місця: шкіру обличчя, шию і декольте. Через п`ятнадцять хвилин змийте теплою водою.

Крім вищеописаної процедури, косметологи радять жінкам обов`язково зволожувати шкіру рук, яка зношується і видає ознаки старіння навіть раніше, ніж шкіра обличчя. Щоб добитися кращого ефекту, слід спочатку втерти в кисті рук небагато кунжутної олії, а потім нанести маску з суміші рисових висівок. Через п`ятнадцять хвилин змити теплою водою.

Як запевняють косметологи, під час таких процедур всі найкорисніші натуральні речовини максимально вбираються в шкіру, розгладжують її, роблять ніжнішою і м`якшою.

vegopolis.ru